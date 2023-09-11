Проектирование автодорог в Прикамье может быть ускорено

В заксобрание внесен проект изменений в закон о градостроительной деятельности, направленный на улучшение развития транспортной инфраструктуры Перми. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Проект предлагает не учитывать незначительные объекты улично-дорожной сети при планировании строительства и реконструкции автодорог на территории Пермского городского округа. В случае принятия законопроекта в генеральном плане Перми будут отображаться только магистральные дороги и улицы общегородского и районного значения. Корректировка действующего закона позволит ускорить внесение изменений в генплан краевой столицы, которое сейчас с учетом всех согласований составляет 4–6 месяцев.

Депутаты рассмотрят законопроект на сентябрьском заседании в двух чтениях.