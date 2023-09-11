Реконструкция пункта пропуска на границе с Монголией завершится в 2024 году

Реконструкция пункт пропуска «Хандагайты – Боршоо» в Республике Тыва на границе с Монголией завершится в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Пункт пропуска будет работать круглосуточно, без выходных. Это потребует дополнительных кадровых ресурсов. Руслан Валентинович (Давыдов - врио руководителя федеральной таможенной службы) заверил, что в этой части вопрос будет решен», - заявил Владислав Ховалыг.

Работы по реконструкции начались в начале прошлого года. На первом этапе пройдет строительство грузового направления погранперехода на соседнем земельном участке. Второй этап предполагает модернизацию пассажирского направления на территории действующего объекта. Уточняется, что после реконструкции пропускная способность увеличится в два раза по количеству транспорта и составит 200 авто в день, а также в 1,5 раз по количеству граждан и составит 560 человек в сутки.

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Александр Киселев