Комбинат по переработке сынныритной руды построят в Иркутской области

Бурятская компания ООО «Байкал Недра Гео» намерена построить в Иркутской области комбинат по переработке сынныритной руды. О соответствующих планах в своем Telegram-канале написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В перспективе комбинат может стать одним из крупнейших добывающих предприятий региона», – отметил он.

Сейчас компания подбирает подходящую площадку и рассматривает вопросы по обеспечению подключения к инженерной инфраструктуре. Как сообщили в «Байкал Недра Гео», выбор локации подразумевает наличие на площадке большого количества природного газа. Сырье на комбинат будет поступать из Бурятии.

ООО «Байкал Недра Гео» зарегистрирована в 2015 году, ведет деятельность в сфере добычи минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений. По данным «СПАРК-Интерфакс», 90% в компании принадлежит ООО «Петро мир инвест» (Санкт-Петербург).

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Лолита Белова