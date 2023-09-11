Первый фестиваль снежного человека планируют провести в Удмуртии

В Воткинском районе Удмуртии 20-21 октября пройдет первый всероссийский фестиваль йети (12+). Базой для мероприятия станет туристический комплекс «Камские дали», а фестиваль даст стимул для развития туристических брендов «Русский Йети» и «Удмуртия — вотчина Снежного человека», пишет ТАСС со ссылкой на организаторов фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал председатель организационного комитета фестиваля Валерий Сушков, в первый день работы мероприятия утвердят Всемирный день снежного человека. Программа также будет включать блоки по туризму, культуре, искусству, образованию, спорту и науке. В частности, ожидается проведение йети-марафона по пересеченной местности, презентация почты снежного человека, фотовыставка и первый «Йети-саммит». В его рамках состоится конференция, участие в которой примут гоминологи и исследователи снежного человека из разных стран мира и регионов России, а также пройдет показ фильмов о йети.

Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края, академии исследований и открытий «Русский путешественник» и других сообществ.