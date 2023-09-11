В Тихорецке экс-директор муниципального рынка осужден за превышение полномочий

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему директору МУП «Торговый комплекс "Центральный"» города Тихорецка Геннадию Плотникову, который осужден на два года условно за фиктивное трудоустройство своих знакомых, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Ущерб бюджету Тихорецкого района от действий бывшего директора центрального рынка составил 702 тыс. руб.

Противоправная деятельность муниципального служащего была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Следствие и суд установили, что в 2018 году Геннадий Плотников назначил на должность заместителя директора МУП «Торговый комплекс "Центральный"» своего знакомого. В 2019 году еще один знакомый господина Плотникова был трудоустроен на рынке в должности техника. В обоих случаях директор рынка знал, что его знакомые не выходят на работу, а их обязанности распределяются между другими сотрудниками предприятия. Незаконное начисление заработной платы фиктивно трудоустроенным сотрудникам продолжалось до увольнения Геннадия Плотникова с должности в 2020 году.

В ходе следствия и суда господин Плотников не признал себя виновным, однако суд счет его вину доказанной. В пользу муниципального бюджета Тихорецкого района с осужденного взыскан материальный ущерб в сумме 702 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар