В Тюменской области с 12 по 15 сентября похолодает до -5 градусов

На территории Тюменской области ожидаются заморозки. Ночная температура с 12 по 15 сентября местами составит 0°…-5°. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью во вторник, 12 сентября, температура воздуха составит +7°, а днем — +18°. Будет облачно, без осадков.В среду, 13 сентября, средняя ночная температура составит +5°, а дневная — +19°. Будет переменно облачно, осадки не ожидаются.

В четверг, 14 сентября, ночная температура в регионе составит +6°, а дневная — +21°. Также будет облачно, без осадков. В пятницу, 15 сентября, ночью будет около +8°, а днем — +20°C. Осадки не ожидаются.

Полина Хабарова

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