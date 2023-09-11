Пермская компания может запустить производство в Индии

Пермская компания «Меридиан», выпускающая оборудование для производства укупорочных изделий, планирует открыть производство в Индии. Об этом стало известно в ходе проводящегося во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ-23).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница ООО «Меридиан» в соцсети Фото: страница ООО «Меридиан» в соцсети

Сегодня на площадке ВЭФ-23 делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным провела рабочую встречу с послом Индии в РФ Паваном Капуром. В ходе нее обсуждались направления сотрудничества и инвестиционный потенциал Прикамья. На встрече также прошла презентация пермского ООО «Меридиан». По словам гендиректора компании Алексея Филиппова, предприятие намерено расширить свое присутствие на индийском рынке, в том числе рассматривает возможность строительства завода по производству колпачков для крепкого алкоголя на территории Особой экономической зоны в республике. «Это позволит удовлетворить спрос на товар от крупных производителей алкогольной продукции Индии, а также снизить текущие цены, которые сложились на рынке в этой нише»,— пояснил господин Филиппов.

Паван Капур проявил интерес к проекту пермской компании по созданию завода на территории ОЭЗ. Он заявил о намерении помочь пермской стороне в организации всех необходимых встреч с представителями различных отраслей республики.