Жители Пензенской области стали больше зарабатывать на 3,6 тысячи рублей

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области опубликовал данные о доходах и расходах населения региона во II квартале 2023 года.

По предварительной оценке, номинальные денежные доходы пензенцев составили в апреле-июне этого года 121,1 млрд руб. и выросли в сравнении с I кварталом на 11,2%. «Увеличение произошло за счет роста: оплаты труда (включая скрытую заработную плату) — на 15,1%, доходов от собственности — на 7,5, социальных выплат — на 4,9, доходов от предпринимательской деятельности — на 3,8%», — объяснили статистики.

На одного жителя региона ежемесячно в среднем пришлось по 32,28 тыс. руб. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 12,5% или 3,6 тыс. руб.

Реальные денежные доходы пензенцев с учетом индекса потребительских цен в сравнении со II кварталом 2022 года выросли на 9,7%, реальные располагаемые доходы — на 10,1%.

Расходы жителей Пензенской области составили в апреле-июне 2023-го около 118,5 млрд руб. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 11,4%.

Дарья Васенина

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