Дмитрий Азаров набрал на выборах губернатора Самарской области 83,8% голосов

Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров набрал на выборах главы региона 83,83% голосов. За него проголосовали более одного млн избирателей. Предварительные итоги выборов опубликовал облизбирком по итогам обработки 100% протоколов УИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Голоса, отданные за других кандидатов, распределились следующим образом: Алексей Лескин – 6,73%; Александр Степанов – 4,28%; Сергей Пухаев – 1,74%; Михаил Маряхин – 1,75%»,— говорится в сообщении.

В ближайшее время избирательная комиссия Самарской области подведет окончательные итоги выборов.

Георгий Портнов