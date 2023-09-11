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Дмитрий Азаров набрал на выборах губернатора Самарской области 83,8% голосов

Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров набрал на выборах главы региона 83,83% голосов. За него проголосовали более одного млн избирателей. Предварительные итоги выборов опубликовал облизбирком по итогам обработки 100% протоколов УИК.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Голоса, отданные за других кандидатов, распределились следующим образом: Алексей Лескин – 6,73%; Александр Степанов – 4,28%; Сергей Пухаев – 1,74%; Михаил Маряхин – 1,75%»,— говорится в сообщении.

В ближайшее время избирательная комиссия Самарской области подведет окончательные итоги выборов.

Георгий Портнов

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