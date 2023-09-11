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Экс-заместитель губернатора Курганской области победил на выборах главы Чукотки

Бывший заместитель губернатора Курганской области Владислав Кузнецов одержал победу на выборах губернатора Чукотского автономного округа. За него проголосовали 72,3% избирателей, сообщают в правительстве Чукотки.

На пост главы Чукотки претендовали четыре кандидата. Помимо Владислава Кузнецова это Юлия Бутакова, набравшая 15,8% голосов, Владимир Гальцов (5,2%) и Александр Семериков (4,14%). Явка на выборах составила 54,5%.

«По данным наблюдателей, выборы прошли прозрачно, за время голосования не поступило ни одного сообщения о нарушениях»,— отмечают в правительстве Чукотского автономного округа.

Владислав Кузнецов с января 2019 по декабрь 2021года занимал пост вице-губернатора Курганской области. После увольнения уехал из региона и в июне 2022-го стал первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики. В марте этого года был назначен временно исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.

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