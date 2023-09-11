В Краснодарском крае количество счетов эскроу увеличилось на треть

Жители Краснодарского края с начала текущего года разместили на эскроу-счетах почти 212 млрд руб., количество действующих эскроу-счетов выросло на треть и достигло 45,3 тыс., сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России. Финансирование жилого строительства с использованием счетов эскроу гарантирует сохранность средств дольщиков, подчеркивает руководство управления.

Заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев напомнил, что система проектного финансирования строительства жилья работает на защиту покупателя: застройщик не имеет доступа к деньгам дольщиков, строительство ведется за счет девелопера или на кредитные средства. Деньги с эскроу-счетов могут быть получены застройщиком только после ввода объекта в эксплуатацию, при этом на сумму до 10 млн руб. распространяется страхование вкладов. С начала действия системы проектного финансирования строительства жилья, которая начала работать в 2019 году, кубанские застройщики получили с эскроу-счетов 230,4 млрд руб., в строительных проектах использовано 60,5 тыс. таких счетов.

Анна Перова, Краснодар