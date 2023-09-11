Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области, набрав 78,77% голосов. За него проголосовало более 1 млн человек. Информация об этом размещена на сайте ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Второе место занял кандидат от ЛДПР Денис Садовников, получивший 112 тыс. голосов (8,26%), третье — Иван Левченко (КПРФ) со 107 тыс. голосов (7,93%). Последнее место на выборах занял Владимир Пискайкин, представлявший партию «Справедливая Россия - За правду». За его кандидатуру проголосовали 49,2 тыс. человек (3,62%).

Напомним, Александр Моор выигрывает на выборах губернатора Тюменской области во второй раз. В 2018 году за него проголосовали 816,2 тыс. избирателей (65,86%).

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