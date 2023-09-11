Купоны разморозят по схеме

Российские власти придумали новую схему обмена активами с иностранцами. Правда, разморозить с помощью нее получится только купоны и дивиденды с зарубежных бумаг. Россиянам планируют компенсировать недополученные проценты. Деньги перечислят со счетов типа «И». Сейчас на них хранятся доходы от еврооблигаций Минфина, которыми владеют нерезиденты. В свою очередь исполнять обязательства перед иностранцами Москва планирует по новой схеме, ее своим пятничным указом утвердил президент Владимир Путин. Как будет устроен механизм? И что он дает отечественным инвесторам? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июне 2022 года Россия, по версии зарубежных агентств, пережила технический дефолт. Из-за ограничений и блокировки активов она не смогла рассчитаться в валюте с держателями собственных еврооблигаций. Тогда российские власти решили исполнить обязательства иначе. Выплачивать деньги иностранцам начали в рублевом эквиваленте на специальные счета типа «И», открытые в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Забрать полагающийся доход нерезиденты могли в любой момент, но в условиях санкций возможностью не воспользовались. Средства оказались замороженными.

С середины декабря, как следует из указа Владимира Путина, эти деньги пойдут на компенсации недополученных россиянами купонов и дивидендов с замороженных иностранных бумаг. Правда, перечислять выплаты инвесторам будут постепенно, предупреждает юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко:

«Указом установлена определенная очередность. Сначала будут произведены выплаты по акциям иностранных эмитентов, депозитарным распискам, по ценным бумагам, удостоверяющим паи в инвестиционных фондах и так далее перед физическими лицами и управляющими компаниями. Потом будут выполнены обязательства перед физическими лицами-держателями еврооблигаций. И в рамках одной очереди очередность будет устанавливаться в соответствии со сроком наступления платежа по соответствующей бумаге».

Иностранцы в свою очередь с декабря начнут получать выплаты по российскому госдолгу с зарубежных счетов НРД. Поручения о переводах отправят в международные депозитарии. Но средства до держателей еврооблигаций могут и не дойти, отмечает управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«НРД находится под европейскими санкциями, и, соответственно, поручения, которые он будет подавать, должны будут отклоняться глобальными депозитариями Euroclear и Clearstream. Но в случае получения лицензий вся схема начинает работать. Фишка в том, что иностранные государства заинтересованы в выдаче соответствующих лицензий, поскольку они не будут никаким образом помогать Российской Федерации, а, скорее, наоборот, деньги начнут уходить с баланса НРД».

Добиваться лицензий от регуляторов придется самим нерезидентам. А с учетом того, сколько обращений рассматривается в последний год, процесс этот явно будет небыстрым. Но и у россиян, по мнению юристов, могут возникнуть сложности с возвратом средств.

Дело в том, что от блокировки зарубежных активов пострадали 5 млн отечественных инвесторов. Еврооблигациями Минфина, по оценкам собеседников “Ъ FM”, владеет несопоставимо меньше иностранцев. И это плохая новость для претендующих на компенсации, полагает санкционный юрист Елена Рязанова:

«Денег на всех не хватит, потому что размер валютных обязательств Минфина по евробондам несколько скромнее, чем размер тех средств, которые сейчас заблокированы на счете в Euroclear. И это разовая акция, потому что за счет этих средств будут гаситься обязательства, которые накапали с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023 года. Все дивиденды, купоны, которые будут приходить, начиная с 9 сентября и дальше, они уже этими суммами не покрываются. Для этого нужно будет принимать какой-то дополнительный нормативный акт, позволяющий пролонгировать данный период».

При этом в ЦБ уточнили, что стоимость заблокированных бумаг россиянам не компенсируют. Вместо этого замороженными активами собираются обменяться с иностранцами, над этим работает Минфин. В Евросоюзе заявили, что о таких планах ничего не слышали.

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