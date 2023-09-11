В Колпино начали благоустраивать набережную Ижоры

В Колпино начались работы по благоустройству набережной Ижоры между улицами Ижорского батальона и Ремизова, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Покрытие набережной сделают песчаным. Ближе к берегу оборудуют деревянный настил с поручнем. У берега также появится бинокль для наблюдения за флорой и фауной и информационные таблички. В самой широкой части набережной появится детский комплекс для лазанья и другое оборудование для активного детского досуга. Около детской игровой зоны будет предусмотрена площадка для групповых занятий по йоге, силовым тренировкам и др. занятий. Кроме того, в этой части набережной появится два теннисных стола. Для защиты набережной от проезжей части специалисты высадят деревья и декоративные кусты.

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