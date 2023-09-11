Из Курганской области в 2023 году выдворили 215 незаконных мигрантов

В январе-августе судебные приставы выдворили из Курганской области 215 иностранцев, нарушивших условия пребывания на территории РФ. Это в пять раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают в управлении ФССП региона.

Иностранные граждане были отправлены домой в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Рост числа выдворенных в службе судебных приставов связывают с усилением миграционного контроля и отлаженным взаимодействием правоохранительных органов.

«Сначала мигрантов отправляют в центр временного содержания иностранных граждан, который расположен в Кургане. После приобретения для них проездных документов, судебные приставы отделения специального назначения сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу РФ, где граждан передают пограничным службам»,— разъясняют в управлении ФССП по Курганской области.

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