Пешеход погиб и двое человек пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

В Удмуртии на 8 км дороги, связывающей Бураново и Киясово, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 23-летняя девушка за рулем «ВАЗ 2112» сбила 40-летнего пешехода, после чего съехала в кювет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии пешеход находился на проезжей части в темной одежде, на которой не было световозвращающих элементов.

В результате дорожного происшествия пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и ее 22-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.