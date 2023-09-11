В Челябинской области 98% мандатов на местных выборах получили единороссы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги Единого дня голосования. 98% мандатов депутатов местных представительных органов достались представителям партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным губернатора, явка на выборах и довыборах в 20 муниципалитетах составила в среднем чуть более 30%. Это выше, чем было год назад. Всего на избирательные участки пришли более 18 тыс. южноуральцев. Алексей Текслер отметил, что выборы прошли «прозрачно и легитимно». Происшествий или нарушений общественной безопасности не зафиксировано.

«Что касается результатов, абсолютную поддержку избирателей получили кандидаты, выдвинутые партией „Единая Россия“. Это 86 мандатов в представительных органах и один глава поселения. Кандидаты от партии „Справедливая Россия – Патриоты – За правду“ получили два мандата. Еще два мандата получили кандидаты-самовыдвиженцы, выдвинутые при поддержке „Единой России“. Таким образом, партия и поддержанные самовыдвиженцы поучили 89 мандатов из 91, это почти 98%»,– рассказала губернатора. В прошлом году, по итогам Единого дня голосования, результат партии власти был 94%.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 10 сентября в Челябинской области проходили 35 избирательных кампаний по выборам и довыборам 90 депутатов местных представительных органов и одного главы сельского поселения.

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