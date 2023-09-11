Двое татарстанцев заплатили почти по 2 млн рублей штрафа за вырубку лесов

Двое жителей Верхнеуслонского района Татарстана заплатили почти 2 млн руб. штрафа за незаконную вырубку лесов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что один из нарушителей был главой местного лесхоза, а другой — его подчиненным. В итоге первый дал второму указание о вырубке леса на самовольно выбранном участке в лесу. Сумма ущерба Минлесхозу Татарстана составила 3 млн руб.

При этом решение суда мужчины не исполнили. После этого пристав-исполнитель вынес постановления об аресте имущества должников: у обоих в собственности земельные участки. Также одного из них ограничили в пользовании правом на управление транспортными средствами. В итоге оба возместили ущерб.

"Ъ-Казань"