В Сочи подвели итоги дополнительных выборов депутатов горсобрания

В Сочи подвели итоги голосования. Явка на выборах составила 46,1% от числа избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования, сообщили в пресс-службе мэрии города.

На курорте избрали 12 кандидатов, в том числе восемь от партии «Единая Россия», одного выдвинутого в порядке самовыдвижения и по одному — от ЛДПР, КПРФ и партии «Новые люди». В Юго-Восточном округе №1 победил Ростислав Шубин, в Горном округе №3 — Александр Жигалко, Кудепстинском округе №4 — Владислав Жиронкин, Хостинском округе №5 — София Минина.

Наибольшее количество голосов по Бытхинскому округу №6 набрал Виталий Баянов, по Завокзальному округу №9 — Микаел Багманян и Денис Юрковский, по Донскому округу №11 — Сергей Бобков, по Новосочинскому округу №13 — Алик Амбарцумян, по Дагомысскому округу №14 — Илья Стопченко и Станислав Болдырев, по Головинскому округу №15 — Заур Хушт.

Председатель территориальной избирательной комиссии Приморская в Сочи Валентина Ткачева отметила, что голосование прошло открыто и прозрачно, фактов нарушения законодательства о выборах не установлено. На каждом участке в муниципалитете круглосуточно велась видеофиксация. Безопасность на участках обеспечивали около 600 правоохранителей.

Татьяна Ручкина

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