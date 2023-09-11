Судебные приставы Кубани оштрафовали назойливых коллекторов на 8,5 млн рублей

В текущем году ГУ ФССП по Краснодарскому краю привлекло к ответственности более 130 микрофинансовых организаций за нарушение прав должников, сумма штрафов превысила 8,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. Наиболее распространенные нарушения коллекторов – частые звонки должникам, а также сообщение гражданам недостоверной информации о размере долга и последствиях его невозврата.

В краевую службу судебных приставов с начала года поступило более 700 жалоб должников на действия коллекторов, по итогам проверок возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). Должностные лица микрофинансовых организаций в случае признания их виновными наказываются штрафом до 200 тыс. руб. или дисквалификацией на год, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму 500 тыс. руб., или их деятельность может быть приостановлена на 90 суток.

Анна Перова, Краснодар