Производство молока на Ставрополье увеличилось на 6% с января по июль 2023 года

С января по июль 2023 года в хозяйства Ставропольского края валовый сбор молока составил 326,7 тыс. т, что на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба минсельхоза Ставропольского края.

«Положительная динамика отмечается как в сельхозпредприятиях, так и в крестьянско-фермерских хозяйствах», – цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра сельского хозяйства Виктора Фетисова.

Отмечается, что положительная динамика также обусловлена увеличением поголовья дойного стада, заменой низкопродуктивного поголовья коров на высокопродуктивное.

Также сообщается, что в текущем году субсидии на возмещение части затрат на производство молока получили 29 сельхозорганизаций и семь крестьянских хозяйств. Общий объем выплат составил 155,3 млн руб.

Анастасия Назарова