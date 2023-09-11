Екатеринбуржец, пострадавший при взрыве на Циолковского, скончался в больнице

В Екатеринбурге скончался хозяин квартиры на ул. Циолковского, 32, пострадавший при взрыве из-за разгерметизации газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Мужчина находился в реанимации больницы №40 с ожогами 80% тела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, взрыв в квартире Чкаловского района произошел 6 сентября. От взрывной волны выбило окна на лоджии, а осколки и рама упали на асфальт. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что инцидент произошел, когда хозяин квартиры заправлял зажигалку в ванной комнате.

По этому факту следственным отделом по Чкаловскому району организовано проведение процессуальной проверки. Силовики выясняют точную причину смерти мужчины и выясняют обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

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