В Красноярском крае местного жителя задержали за призывы к терроризму

В Красноярском крае на местного жителя возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму. Как сообщает СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, подозреваемый является участником украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» (признан террористической организацией, деятельность на территории РФ запрещена).

С июня по сентябрь текущего года красноярец путем общения в мессенджере со сторонником организации вступил в ее ряды, чтобы бороться против действующего в России политического режима.

«Подозреваемый выразил согласие о своей готовности выполнять любые диверсионные операции на территории России, направленные на устрашение её населения, поддержку и развитие террористической организации путём размещения в публичных местах флагов, символики и иных атрибутов УВО», - сказано в сообщении.

5 сентября злоумышленник расклеил семь листовок на остановках в Ленинском районе Красноярска с призывом к террористическим действиям. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным источника «Ъ-Сибирь», задержанный был сотрудником таможни.

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Александр Киселев