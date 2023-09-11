На покупку сувенирных часов потратят до 2 млн рублей из бюджета Башкирии

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на поставку 16 комплектов часов с московским ООО «Полет классика», сообщается на сайте госзакупок. Он заключен по начальной цене — 2,15 млн руб. Финансирование предусмотрено из бюджета республики.

Поставщик обязан предоставить по восемь видов женских и мужских часов до 25 декабря. На них должен быть изображен герб Башкирии, изготовленный с помощью многоцветной тампопечати, надписи: «Правительство Республики Башкортостан», «Глава Республики Башкортостан», «Премьер-министр Республики Башкортостан» или «Управление делами Республики Башкортостан». Ремни часов должны быть выполнены из имитации кожи крокодила, футляры — из пластика или дерева, обтянутые кожзаменителем, имитирующим фактуру кожи рептилии.

Дороже всего — в 30,36 тыс. руб. — обойдутся женские часы с 66 стразами, диаметром 35 мм, с черным ремешком и футляром из орехового дерева. Самые дешевые часы оцениваются в 4,39 тыс. руб. Это женские часы прямоугольной формы, инкрустированные 48 стразами.

ООО «Полет классика», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2001 года. 60% принадлежит Илье Денисову, по 20% у Ольги Денисовой и Юлии Орловой. Выручка в 2022 году составила 117,64 млн руб., чистая прибыль — 16,41 млн руб. В текущем году заключено 28 госконтрактов на общую сумму 24,7 млн руб.

В мае «Хозяйственное управление» по итогам аукциона заключило контракт с ООО «Полет классика» на поставку 15 видов сувенирных часов для официальных и иных мероприятий по начальной цене 2,9 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте