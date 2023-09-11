В Магнитогорске завели дело из-за незаконной добычи ископаемых на сельхозугодьях

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ из-за незаконной добычи полезных ископаемых на участке земли в Магнитогорске. Ход расследования контролирует прокуратура, отмечают в надзорном ведомстве Челябинской области.

Ранее в ходе проверки был выявлен факт незаконного использования предназначенных для растениеводства сельскохозяйственных угодий возле дома № 85 по улице Полевая в Магнитогорске. На этом участке был обнаружен нелегальный карьер площадью около 5 тыс. кв. м, который образовался в 2021-2023 годах в связи с добычей полезных ископаемых. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган.

«По результатам проверки Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ»,— поясняют в прокуратуре региона.

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