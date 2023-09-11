В Челябинской области УФАС проверит мелкооптовых торговцев бензином

Управление ФАС России по Челябинской области проверит рынок мелкооптовой торговли бензином и дизельным топливом в регионе на возможные манипуляции. Соответствующее поручение направил центральный аппарат ФАС России по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Челябинское УФАС проверит экономическую обоснованность стоимости топлива на нефтебазах, занимающихся мелкооптовой продажей, а также другие составляющие, которые влияют на конечные цены для потребителей, в том числе сельхозпроизводителей. «Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю»,– говорится в сообщении.

В случаев выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

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