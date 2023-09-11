Единый день голосования в Казани прошел без происшествий

Единый день голосования 10 сентября в Казани прошел без внештатных происшествий. Об этом в ходе делового понедельника заявил глава аппарата исполкома Булат Алеев.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Пристальное внимание было уделено безопасности и правопорядку на избирательных участках и прилегающих территориях»,— сказал господин Алеев.
По его словам, объекты, которые были задействованы в ходе выборов, были оборудованы средствами противопожарной охраны, кнопками тревожной сигнализации, стационарными металлодетекторами. Кроме того, на случай ЧС были размещены схемы эвакуации населения.