В Самарской области во время выборов эвакуировали школу

Эвакуация людей была проведена из здания одной из школ региона во время выборов губернатора Самарской области. Об этом сообщает региональный избирком.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В школе сработала пожарная сигнализация в помещении блока организации питания (ориентировочно в 9:05). Эвакуация проходила в присутствии сотрудников правоохранительных органов»,— говорится в сообщении.
После отбоя голосование возобновилось в штатном режиме. Правонарушения в это время зафиксированы не были.
По предварительным данным облизбиркома, на прошедших выборах лидировал действующий глава региона Дмитрий Азаров. Он набрал 86,07% голосов.