В Самарской области во время выборов эвакуировали школу

Эвакуация людей была проведена из здания одной из школ региона во время выборов губернатора Самарской области. Об этом сообщает региональный избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В школе сработала пожарная сигнализация в помещении блока организации питания (ориентировочно в 9:05). Эвакуация проходила в присутствии сотрудников правоохранительных органов»,— говорится в сообщении.

После отбоя голосование возобновилось в штатном режиме. Правонарушения в это время зафиксированы не были.

По предварительным данным облизбиркома, на прошедших выборах лидировал действующий глава региона Дмитрий Азаров. Он набрал 86,07% голосов.

Георгий Портнов