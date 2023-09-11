Бастрыкин запросил доклад о наезде мужчины на электросамокате на ребенка в Анапе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту наезда мужчины на электросамокате на трехлетнего ребенка в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В результате наезда мужчины 3-летний мальчик получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. При этом виновник с места происшествия скрылся, следователи устанавливают его личность.

В СУ СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. Руководителю ведомства Андрею Маслову поручили представить доклад о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

Татьяна Ручкина

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