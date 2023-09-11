ЦИК Башкирии подвел предварительные итоги выборов в Курултай

Председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко на оперативном совещании в правительстве республики сообщила предварительные итоги голосования в Курултай республики. По данным ЦИК, по единому избирательному округу «Единая Россия» получила 68,96% голосов, КПРФ — 11,68%, ЛДПР — 7,77%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» — 7,35%, «Новые люди» – 3,4%.

В одномандатных округах избрано 46 единороссов, два коммуниста, по одному представителю от справедливороссов, «Зеленых» и «Новых людей», а также четыре самовыдвиженца.

В голосовании приняли участие 51,82% избирателей республики.

Влада Шипилова

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