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обновлено 10:48

Глава СКР поручил провести проверку из-за издевательств в спортшколе «Молот»

СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку после распространения информации о причинении побоев несовершеннолетнему в одной из спортивных школ Перми. Как сообщает телеграм-канал СКР, такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ранее в СМИ появилось видео, где подростка-хоккеиста спортшколы «Молот» в раздевалке душит ногами сверстник, а другие дети оскорбляют его. В спортшколе «Молот» ранее сообщили, что проводят собственную проверку по факту инцидента.

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