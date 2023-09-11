Глава СКР поручил провести проверку из-за издевательств в спортшколе «Молот»

СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку после распространения информации о причинении побоев несовершеннолетнему в одной из спортивных школ Перми. Как сообщает телеграм-канал СКР, такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ранее в СМИ появилось видео, где подростка-хоккеиста спортшколы «Молот» в раздевалке душит ногами сверстник, а другие дети оскорбляют его. В спортшколе «Молот» ранее сообщили, что проводят собственную проверку по факту инцидента.