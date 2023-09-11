Краевые власти договорились с «Новапортом» о модернизации аэропорта Перми

Пермский край заключил соглашение с ООО «Новапорт Холдинг» (управляет аэропортом Большое Савино) о дальнейшем развитии аэропорта Перми. Документ был подписан сегодня на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме. Подписи под соглашением поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель совета директоров ООО «Новапорт Холдинг» Роман Троценко. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

По словам Дмитрия Махонина, стороны договорились о расширении терминала аэровокзального комплекса. Проектные работы начнутся в 2024 году. Реализация проекта позволит обеспечить более комфортные условия для пассажиров и увеличить пропускную способность аэропорта. Помимо этого, в рамках соглашения предусмотрена модернизация производственно-технической базы существующего аэропорта и обновление его оборудования.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», с начала 2023 года аэропорт Большое Савино обслужил 917 477 человек, что на 28% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 46% и составил более 72 тыс. пассажиров. На внутренних авиалиниях за шесть месяцев 2023 года аэропорт Перми обслужил более 845 тыс. человек, что на 27% больше показателя прошлого года.

В 2023 году краевой бюджет субсидирует авиарейсы по 16 направлениям, связывающим Пермь с Самарой, Казанью, Минеральными Водами, Сургутом, Новосибирском, Тюменью, Уфой, Махачкалой, Мурманском, Нижним Новгородом, Калининградом, Астраханью, Волгоградом, Владикавказом и Когалымом. Перечень авианаправлений, предлагаемых к субсидированию, корректируется с учетом данных о востребованности тех или иных маршрутов.