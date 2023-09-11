На выборах в донское Законодательное собрание победила «Единая Россия»

Политическая партия «Единая Россия» набрала 68,2% голосов (925 тыс. избирателей) на выборах в Законодательное собрание Ростовской области. Данные об этом содержатся на сайте Центральной избирательной комиссии России.

В число лидеров голосования также вошла партия КПРФ, набравшая 11,4% голосов избирателей (155 тыс. человек). Третье место — за ЛДПР, набравшей 6,9% голосов (93 тыс. избирателей).

«Справедливая Россия» набрала 4,8% голосов (65 тыс. избирателей), «Новые люди» — 3,7% (51 тыс. голосов), «Коммунисты России» — 3,27% (44 тыс. избирателей).

Анастасия Назарова