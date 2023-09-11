На проект планировки территории в Затоне потратят 5 млн рублей

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы выбрало подрядчика для разработки проектов планировки и межевания территории западной части микрорайона Затон площадью 58 га, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона признано МУП «Архитектурно-планировочное бюро». Предприятие предложило исполнить контракт с дисконтом 56% — за 5 млн руб. при начальной цене 11,6 млн руб.

Согласно аукционной документации, проектировщик должен в течение 60 дней, в частности, решить проблему нехватки парковочных мест с учетом существующих и планируемых жилых домов, детского сада и школы, предусмотрев сохранение деревьев, велодорожки.

МУП «Архитектурно-планировочное бюро», согласно Kartoteka.ru, зарегистрировано в мае 1997 года в Уфе. Учредителем является администрация Уфы. В 2022 году чистая прибыль МУПа составила 2,5 млн руб., выручка — 92,6 млн руб.

Венера Хисамова

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