Житель Удмуртии получил ожоги 80% тела из-за пожара в поселке Сардан

В Можгинском районе Удмуртии в поселке Сардан произошел пожар в жилом одноэтажном каркасном доме. При происшествии мужчина 1983 года рождения получил ожоги 80% тела, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

По предварительным данным, очаг возгорания находился в районе газовой плиты на кухне. Свидетель рассказал, что накануне они вместе со знакомым употребляли алкоголь, однако рано утром пострадавший отправился домой, чтобы позавтракать. «Не исключено, что причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи»,— сказано в сообщении ведомства.

Общая площадь возгорания составила 36 кв. м. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.