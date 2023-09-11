Копейскому предприятию разрешили экспортировать корма для кошек

Предприятие по выпуску кормов для собак и кошек «Фабрика Зоокорм» (Копейск) получило разрешение на экспорт продукции в страны Евразийского таможенного союза (ЕАЭС). Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

В мае на предприятии «Фабрика Зоокорм» прошла реконструкция, в ходе которой там установили сертифицированное оборудование для производства кормов, приточно-вытяжную вентиляцию, стеллажи на складе. Также были отремонтированы административно-бытовые помещения.

В августе по заявлению фабрики сотрудники Россельхознадзора провели обследование ее территории на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза. Комиссия пришла к выводу, что предприятие соответствует ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и рекомендуется для включения в реестр экспортеров и стран Таможенного союза в информационной системе «Цербер».

«Так что в ближайшее время с Южного Урала на экспорт смогут отправиться полнорационный сухой корм с курицей и рисом, с ягненком говядиной и морковью, с курицей для взрослых собак малых и мелких, средних и крупных пород, а также полнорационный сухой корм с курицей и индейкой, с говядиной для взрослых домашних кошек и котов»,— поясняют в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

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