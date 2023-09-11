Ульяновские коммунисты провалили выборы в гордуму Димитровграда

По предварительным итогам голосования на выборах в гордуму Димитровграде, партия «Единая Россия» получила 41,6% голосов избирателей. На втором месте — КПРФ, получившая по партспискам 18,09% голосов. За ЛДПР проголосовали 12,39% избирателей, участвовавших в голосовании, за «Справедливую Россию — За правду» — 9,73%.

Впервые в состав гордумы будут входить депутаты от партии «Новые люди». Эта партия набрала на выборах в гордуму 8,77% голосов избирателей. Явка составила 27,4%.

В 14 из 15 одномандатных округов победили кандидаты от «Единой России», в округе №8 одержал победу кандидат от партии "Новые люди" Сергей Королев.

Таким образом, «Единая Россия» будет иметь в гордуме Димитровграда 23 места, КПРФ - три, «Новые люди» - два, «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР - по одному.

Напомним, на прошлых выборах в городской парламент КПРФ одержала убедительную победу.

Сергей Титов, Ульяновск