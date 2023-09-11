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обновлено 11:35

Создание нацмаршрута в Удмуртии не согласовали из-за отсутствия дорог

Национальный маршрут «Влюбиться в Удмуртию» не появится из-за ряда проблем в регионе. Такое решение приняла экспертная комиссия после защиты проекта, рассказала во «ВКонтакте» руководитель агентства по туризму республики Юлия Бадаш.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Среди отмеченных трудностей оказалось недостаточное количество указателей, табличек и прочих навигационных знаков. Кроме того, не ко всем туристическим объектам проложены хорошие дороги.

«Эксперты обозначили ряд проблем, с которыми вынуждены будут столкнуться туристы в нашей республике. Чтобы в Удмуртии появился собственный национальный маршрут, привлекающий большой турпоток со всей страны, мы сообща должны решить эти вопросы»,— подчеркнула госпожа Бадаш.

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