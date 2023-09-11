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На выборах в Ульяновской области проголосовали 33,92% избирателей

В голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области седьмого созыва и муниципальных выборах, по предварительным данным, участвовали 322972 человека. Это 33,92% избирателей в регионе. Об этом сообщает областной избирком.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также, по информации контрольного органа, наблюдение за выборами в регионе вели 4978 наблюдателей. Из них 443 представляли интересы кандидатов и 2652 – избирательных объединений. Еще 1883 наблюдателя отвечали за независимый общественный контроль. Ранее стало известно о том, что на выборах в ульяновский Заксобр КПРФ проиграла «ЕР», ЛДПР и самовыдвиженцу.

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