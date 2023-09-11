Робот-рекрутер помогает ММК в поиске квалифицированных специалистов

Цифровая трансформация, охватившая практически все сферы деятельности Магнитогорского металлургического комбината, конечно, не могла обойти стороной и кадровую службу. Уже более трех лет на ММК успешно функционирует автоматизированная система по подбору персонала «Робот-рекрутер», которая позволяет размещать вакансии в автоматизированном режиме на своем информационном ресурсе.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Внедрение в HR процессы компании подобной комплексной автоматизированной системы позволило значительно расширить географию поиска соискателей, в числе которых как молодые специалисты-выпускники образовательных организаций, так и уже сложившиеся профессионалы, намеренные попробовать свои силы в структурах крупнейшего металлургического предприятия страны.

Открытый, равный доступ к информации о вакансиях ПАО «ММК», которые размещены на Интернет-ресурсах, а также сервис электронного резюме дают возможность соискателям из любого уголка страны заявить о себе. За 3 года эксплуатации «Робот-Рекрутер» собрал более 9000 резюме соискателей – магнитогорцев и жителей близлежащих районов Челябинской области и Башкортостана, специалистов из многих других городов России.

«Робот-Рекрутер» подбирает по заданным требованиям резюме соискателей из электронной базы кандидатов, а также поддерживает обратную связь с соискателем: благодарит за проявленный интерес к вакансии и выбранному кандидату, который соответствует требованиям, отправляет СМС о приглашении на собеседование, при этом соискатель выбирает удобное для него время. Также «Робот-Рекрутер» информирует СМС-сообщением о закрытии вакансии.

Зайти в систему можно с любого компьютера или мобильного электронного устройства, перейдя в раздел «Карьера» официального внешнего сайта ММК. Также такая возможность реализована на внутреннем корпоративном портале и в мобильном приложении работника «Мой ММК», что позволяет и сотрудникам Группы компаний комбината рассмотреть варианты продолжения карьеры внутри компании. Кроме того, системой можно воспользоваться с помощью соответствующих терминалов, установленных в здании управления кадров ММК (ул. Кирова, 84а).

Система, в которой сейчас публикуются абсолютно все вакансии ММК, требующие комплектования, предоставляет необходимую информацию о вакансии – подразделение, условия, заработная плата, квалификационные требования. В настоящее время «Робот-рекрутер» выдает информацию о вакансиях ПАО «ММК» и ООО «Механоремонтный комплекс», но уже в скором времени там появятся вакансии других обществ Группы ПАО «ММК».

Система проста в использовании - соискателю нужно зайти, выбрать подходящую вакансию, зарегистрироваться и заполнить резюме, а там уже сама система подскажет, что нужно отметить в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к соискателю на конкретную штатную позицию – уровень образования, свидетельство о профессии и т.п.

И здесь необходимо сделать ремарку. Зачастую соискатели слишком невнимательно относятся к изучению предъявляемых требований. Заполнив и отправив резюме, получают подтверждающее СМС-сообщение и дальше спокойно ждут, что их пригласят. А не дождавшись убеждают себя и других, что мол, система нерабочая, а резюме просто лежат где-то мёртвым грузом.

На самом деле, если, допустим, требуется специалист со средним профессиональным образованием, а такового у соискателя на эту специальность нет, то система автоматически (на то она и автоматизированная) отправит это резюме в раздел несоответствующих требованиям. Возможно, если когда-нибудь появится вакансия, где нет никаких особых требований к образованию и квалификации, система и вспомнит о таком кандидате. Но это маловероятно. Во-первых, любой современной компании требуются в основном квалифицированные специалисты. А во-вторых, на ММК есть приоритетные источники комплектования, которые рассматриваются в первую очередь - выпускники образовательных организаций с профильным образованием, недавно демобилизованные из армии.

Таким образом, подчеркивают в кадровой службе комбината, ММК всегда открыт для квалифицированного персонала. Заходите в автоматизированную систему подбора персонала, знакомьтесь с вакансиями, оставляйте резюме, обновляйте его, если получили новое образование или повысили квалификацию. И есть большой шанс, что вы будете соответствовать необходимым требованиям, а значит вам здесь будут только рады.

ПАО «ММК»