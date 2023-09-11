Проект по увеличению обеспеченности жильем стартует в Глазове в 2024 году

В Глазове в 2024 году начнется реализация городской стратегии по увеличению показателя обеспеченности жильем. В настоящее время на жителя приходится 23,2 кв. м, а увеличить объем планируется минимум до 25 кв. м, сообщил во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, первый дом в рамках проекта «Левобережье-2» начнут строить в следующем году в районе улиц Пехтина-Сибирской. Здесь проектируется новый жилой микрорайон с современной инфраструктурой. Кроме того, продолжится строительство жилого комплекса на улице Калинина, а также проектируется МКД на улице Республиканской и в районе перекрестка улиц Кирова и Первомайской.

«Согласно городской стратегии, к 2030 году требуется более чем втрое увеличить темп ввода жилья. Это необходимо для прироста населения и обеспечения кадрами городских предприятий»,— отметил господин Коновалов.

Так, в настоящее время в трудовых резервах нуждаются Чепецкий механический завод, Новая мебельная фабрика, предприятия «Металлист», «Энергоспецмонтаж», «Глазовпак», Удмуртская птицефабрика и другие компании.