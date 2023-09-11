Прокуратура в Татарстане начала проверку после ДТП с двумя погибшими

В Татарстане прокуратура проводит проверку с двумя погибшими. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Трагедия произошла на автодороге из Лениногорска в сторону Альметьевска накануне вечером. Водитель иномарки на большой скорости потерял управление, и его машина выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем.

В результате ДТП на месте погибли женщина-пассажирка и ее двухлетняя дочь. Их водитель был доставлен в больницу

На место происшествия выезжал городской прокурор Лениногорска Алексей Панишев. При необходимости ведомство примет меры прокурорского реагирования.

"Ъ-Казань"