МУП «Энергия» нарушило правила торгов на поставку угля на 24 млн рублей

УФАС Новосибирской области выявило нарушения при проведении торгов на поставку каменного угля на 24,9 млн руб. Организатор МУП Куйбышевского района «Энергия» незаконно досрочно завершило аукцион, сообщает ведомство.

ООО «КузбассТранс» приняло участие в аукционе, который начался в 09:00, а завершился через 20 минут. Таким образом, выиграть в тендере мог только тот участник, который в последние секунды дал своё ценовое предложение. По итогу проверки было установлено, что в документации нет информации о 20-минутном ограничении проведения аукциона. Победителем торгов стало ООО «НТК».

Комиссия УФАС признала МУП «Энергия» нарушившим порядок организации и проведения торгов.

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Александр Киселев