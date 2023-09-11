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Коммерсантъ FM
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Nestle передумала строить завод кормов под Новосибирском

Компания Nestle отказалась от планов строительства фабрики по изготовлению кормов для кошек и собак под Новосибирском, заявил министр экономического развития региона Лев Решетников. Построить предприятие планировалось в промышленно-логистическом парке (ПЛП) «Южный».

Фото: Пресс служба Законодательного собрания Новосибирской области

Фото: Пресс служба Законодательного собрания Новосибирской области

«Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта», — рассказал ТАСС господин Решетников. По его словам, сейчас региональное Минэкономики вместе с Агентством инвестиционного развития области прорабатывает локализацию потенциальных резидентов на территории ПЛП.

Губернатор Андрей Травников говорил, что Nestle планировала построить фабрику в 2023 году. Объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб. Планировалось, что мощность предприятия составит 75 тыс. тонн продукции в год. Nestle без торгов выделили 80 га земли. В марте 2022 года компания заявила о прекращении инвестиций на территории РФ и приостановке рекламной кампании, после чего новосибирские власти заявили, что проект завода был отложен.

Лаура Кеффер

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