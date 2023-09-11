Челябинские детсады и больницы начали подключать к отоплению

В Челябинске к отоплению начали подключать социальные учреждения. На сегодня батареи включили в 72 детских садах и медицинских учреждениях. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии 11 сентября.

«На прошлой неделе у нас появилась возможность подключать к отоплению социальные объекты. По заявкам уже подвлючен72 объекта. В основном это детские сады и медицинские учреждения», – сообщил замглавы.

По его словам, Уральское управление Ростехнадзора приступило к проверке готовности Челябинска к отопительному сезону. Ранее в городскую комиссию управления жилищно-коммунального хозяйства все теплоснабжающие и теплосетевые организации предоставили соответствующие документы. Всего их 30. Из них 23 получили замечания, которые сейчас устраняют. «По потребителям, 794 объектов сдали документы 770, получили акты готовности 594, остальные либо получили замечания, либо находятся на проверке», – рассказала Александр Астахов. Когда к отоплению начнут подключать жилые дома она не сообщил.

По нормативам батареи включают, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов Цельсия в течении пяти дней. На этой неделе в Челябинске дневные температуры составят +17,+19 градусов, ночные – +8,+11.

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