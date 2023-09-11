Уфимец осужден на девять с половиной лет за попытку сбыть наркотики

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 36-летнему уфимцу Сергею Васильеву. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Весной текущего года Сергей Васильев устроился работать в интернет-магазин по продаже наркотиков курьером-закладчиком. Он получил через мессенджер от поставщика координаты нахождения оптовой партии для дальнейшей расфасовки и продажи через тайники-закладки. Полиция изъяла у него 32 пакетика с наркотиками.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к девяти с половиной годам исправительной колонии строгого режима.

Майя Иванова

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