На довыборах в Курганской области победили кандидаты от «Единой России»

В Курганской области подвели предварительные итоги выборов в представительные органы разных уровней. Победителями стали кандидаты от партии «Единая Россия», сообщают в региональном избиркоме.

Наибольшее число голосов (54,5%) на довыборах депутата Курганской областной думы по Щучанскому округу набрал гендиректор компании по выпуску оборудования для нужд промышленного и гражданского строительства «МобиДик» Александр Черняк.

На дополнительных выборах депутата думы Шадринского округа победил директор МУП «Водолей» Александр Шеломенцев, набравший 58,7% голосов. На довыборах в думу Белозерского округа депутатом избран предприниматель Алексей Кузбасов (61,2%).

Общая явка на выборах в Курганской области составила 32%. Всего проголосовали 12229 избирателей.

«В день голосования в избирательную комиссию Курганской области никаких жалоб на нарушение избирательных прав граждан не поступало. Выборы признаны состоявшимися»,— подвела итоги заместитель председателя избирательной комиссии Курганской области Лариса Францишко.

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