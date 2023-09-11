В Башкирии начали создавать информационную систему для садоводов

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление правительства республики о создании государственной информационной системы «Мой сад — Башкортостан». Оператором ГИС «Мой сад» назначено министерство сельского хозяйства республики.

В постановлении сообщается, что целью создания ГИС является содействие развитию садоводства и огородничества. В информационной системе будут содержаться данные о состоянии СНТ, объектах недвижимости и их собственниках, суммах задолженностей, будет вестись прием платежей по начислениям ресурсоснабжающих организаций, можно будет сформировать пакет документов для получения мер поддержки.

Влада Шипилова

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