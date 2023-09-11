ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграл «Зауралью» из-за ошибки в первом периоде

ХК «Ижсталь» из столицы Удмуртии проиграл в четвертом матче Первенства Высшей хоккейной лиги. Команда играла против курганского «Зауралья», сообщает пресс-служба клуба. Матч закончился со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Счет в первом периоде открыли хозяева льда, причиной чего стала ошибка «сталеваров» в своей зоне. Вторая шайба в воротах ижевчан оказалась на 12-ой минуте. Как отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков, к такому результату привело невыполнение тактического задания. «Потеряли много сил. Четвертый матч подряд на выезде. Надо было сыграть чуть-чуть попроще — в откат, в такой пассивный хоккей, но ребята этого не услышали»,— отметил тренер.

Ситуация стала лучше во втором периоде. Первую шайбу в ворота хозяев забросил Рубан, после чего «Ижсталь» реализовала большинство и сравняла счет. В третьем периоде началась упорная борьба, которая закончилась победой соперников. Нападающий Зауралья, вышел один на один и забросил победную шайбу в ворота «сталеваров».

«В третьем периоде услышали, но мы пропустили контратаку. Игра хорошая. Что команда соперника, что мы. К ребятам претензий нет. Но, опять же, счет не в нашу пользу»,— рассказал господин Маслюков.

Следующий матч состоится 14 сентября. Впервые в сезоне «сталевары» сыграют против красноярского «Сокола» на домашнем льду. Отметим, что на текущий момент «Ижсталь» на 18 строчке из 29 в турнирной таблице.