В Челябинске трое детей пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте

На Комсомольском проспекте в Челябинске при столкновении двух легковых автомобилей пострадали трое несовершеннолетних. Все они перевозились не по правилам, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 сентября, в 21:50, напротив дома 70/1 по Комсомольскому проспекту. По предварительным данным, 22-летний водитель Chevrolet Lanos, который ехал по улице Ворошилова от проспекта Победы в сторону Молодогвардейцев, на перекрестке с Комсомольским проспектом совершил столкновение с ВАЗ-2112, за рулем которого был 19-летний горожанин. Отечественный автомобиль ехал по Комсомольскому проспекту от улицы Молодогвардейцев в сторону Солнечной.

В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet, в том числе двое детей 2021 и 2022 годов рождения, которых перевозили на заднем сиденье на руках у взрослых. Кроме того, травмы получила 17-летняя пассажирка ВАЗ. Девушка была не пристегнута ремнем безопасности.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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